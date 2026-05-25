Alle elezioni amministrative del 2026, Dominique Pellecchia è in vantaggio a Melito e sembra destinato a vincere al primo turno. A Calvizzano e Mugnano, Borrelli e Schiattarella sono i candidati più vicini, rispettivamente, ai loro avversari. I risultati ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma le proiezioni indicano un risultato chiaro in queste città. La consultazione si sta concludendo con percentuali che rafforzano le tendenze emerse.

Cominciano a delinearsi i risultati delle elezioni amministrative 2026. A Melito verso la vittoria al primo turno è Dominique Pellecchia. Quando sono parzialmente scrutinate circa 15 sezioni su 38, la candidata del campo largo viaggia sul 68%, ampiamente in vantaggio rispetto agli altri candidati di centrodestra (Giovanni Barretta e Giuseppe Chiantese). Una percentuale superiore al 50% che scongiurerebbe il rischio del ballottaggio per la docente d'italiano. A Calvizzano in vantaggio Luciano Borrelli. Il consigliere metropolitano è dato al 60%, in vantaggio di circa 10 punti percentuali sull'ex sindaco Giacomo Pirozzi. Infine a Mugnano - altro grande comune dell'area nord di Napoli al voto - è dato in netto vantaggio il favorito Pierluigi Schiattarella, ex presidente del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni: Pellecchia verso la vittoria a Melito, avanti Borrelli e Schiattarella a Calvizzano e Mugnano

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