Area nord al voto | presentate le liste a Mugnano Melito e Calvizzano

Oggi è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali nei tre comuni dell’area nord di Napoli. Melito, Mugnano e Calvizzano sono i paesi coinvolti, che il 24 e 25 maggio andranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Sono state depositate le liste dei candidati che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative.

Oggi termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Sono tre i comuni al voto nell'area nord di Napoli: Melito, Mugnano e Calvizzano sceglieranno il 24 e il 25 maggio prossimo il sindaco e i nuovi consiglieri comunali. Occhi puntati soprattutto su Melito, che torna alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. A Melito è corsa a tre. Dopo la spaccatura del centrodestra, corrono per la poltrona di primo cittadino Giovanni Barretta, Giuseppe Chiantese. Per il centrosinistra invece si presenta Dominique Pellecchia, sostenuta da sette liste, tra cui M5S e Partito Democratico. A Calvizzano è corsa a due tra l'ex sindaco Giacomo Pirozzi e lo sfidante Luciano Borrelli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Area nord al voto: presentate le liste a Mugnano, Melito e Calvizzano Notizie correlate Leggi anche: Amministrative: tutti i candidati sindaco a Mugnano, Melito, Calvizzano, Afragola e Casalnuovo Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni in Cisgiordania e Gaza, Deir al-Balah al voto dopo 20 anni; Provincia di Salerno, De Luca lancia Parente alla presidenza: Riequilibrio tra territori; Torino rafforza la leadership aerospaziale: approvato il nuovo stabilimento Thales Alenia Space (jv Thales-Leonardo); Comunali a Procida e Lacco Ameno: presentate le liste dei candidati. Questa sera ho partecipato a Venosa a due momenti significativi, entrambi legati al valore dell’inclusione, della partecipazione e della dignità di ogni persona. Desidero innanzitutto ringraziare l’Anffas Venosa Area Nord Lucania per il gradito invito al secondo - facebook.com facebook