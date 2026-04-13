Amministrative | tutti i candidati sindaco a Mugnano Melito Calvizzano Afragola e Casalnuovo

Le elezioni comunali si avvicinano, con i comizi fissati per il 24 e 25 maggio nell’area nord di Napoli. A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, i candidati sindaco sono ormai definiti per i comuni di Mugnano, Melito, Calvizzano, Afragola e Casalnuovo. Le competizioni si fanno più intense mentre le candidature si consolidano e le campagne si preparano a entrare nel vivo.

Si scaldano i motori per elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Diverse sfide accese nell’area nord di Napoli ed il quadro dei candidati sindaco sembra ormai delineato quando mancano due settimane alla scadenza per la presentazione delle liste. A Mugnano invece corsa a 4 per il dopo Sarnataro, centrosinistra con Pierluigi Schiattarella (per lui 7 liste), ma si sfila il Movimento 5 Stelle che candidato il consigliere uscente Massimo Vallefuoco; centrodestra con Gennaro Ruggiero di Fratelli d’Italia, ed in campo anche Nello Romagnuolo con tre liste civiche. A Calvizzano sarà sfida tra Luciano Borrelli ed il sindaco uscente Giacomo Pirozzi. Al voto poi anche Afragola: campo largo con Gennaro Giustino, centrodestra con Alessandra Iroso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Amministrative: tutti i candidati sindaco a Mugnano, Melito, Calvizzano, Afragola e Casalnuovo Elezioni, si vota il 24 e il 25 maggio: alle urne Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e ArzanoIl Ministero degli Interni ufficializza le date in cui si andrà al voto per rinnovare i consigli comunali. Amministrative Salerno, tra un mese scade termine per presentazione liste: cinque candidati a sindacoTempo di lettura: 2 minuti“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città.