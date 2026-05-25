Elezioni nel Pescarese | sale l’affluenza nei quattro comuni al voto

Notizia in breve

Nelle elezioni nei quattro comuni del Pescarese, l’affluenza alle urne è aumentata rispetto alle precedenti consultazioni. Più cittadini si sono recati ai seggi, portando a un incremento del numero di votanti rispetto al passato. Questo aumento potrebbe influenzare l’esito delle elezioni, anche se non sono stati ancora annunciati i risultati ufficiali. La partecipazione più alta riguarda principalmente le fasce di età più giovani e più anziane.