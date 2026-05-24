L' affluenza alle ore 19 nel Pescarese per i quattro comuni al voto per le elezioni comunali

Notizia in breve

Alle ore 19, nel Pescarese, l’affluenza alle urne nei quattro comuni coinvolti nelle elezioni comunali del 24 e 25 maggio è aumentata rispetto alle ultime consultazioni. I cittadini si sono recati ai seggi in numero superiore rispetto alle precedenti elezioni comunali, secondo i dati comunicati. La partecipazione si riferisce alle prime ore di voto e si concentra sui quattro municipi della provincia. Le elezioni proseguono con l’affluenza che viene monitorata fino alla chiusura delle urne.