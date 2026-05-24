L' affluenza alle ore 19 nel Pescarese per i quattro comuni al voto per le elezioni comunali
Alle ore 19, nel Pescarese, l’affluenza alle urne nei quattro comuni coinvolti nelle elezioni comunali del 24 e 25 maggio è aumentata rispetto alle ultime consultazioni. I cittadini si sono recati ai seggi in numero superiore rispetto alle precedenti elezioni comunali, secondo i dati comunicati. La partecipazione si riferisce alle prime ore di voto e si concentra sui quattro municipi della provincia. Le elezioni proseguono con l’affluenza che viene monitorata fino alla chiusura delle urne.
Affluenza in crescita rispetto alle ultime elezioni per i quattro comuni del Pescarese dove il 24 e 25 maggio si vota per le elezioni comunali. Alle ore 19 aveva votato il 44,24% degli aventi diritto, a fronte del 40.93% delle precedenti consultazioni. I comuni al voto sono Carpineto della Nora. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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