Muccia ha eletto Stefano Antonelli come nuovo sindaco con 373 voti, pari al 69,98%. Antonelli, ex vicesindaco, ha vinto con la lista civica La Torre. La sua elezione segue le elezioni del 25 maggio 2026.

Muccia, 25 maggio 2026 – È Stefano Antonelli il nuovo sindaco di Muccia. L’ex vicesindaco è stato eletto con 373 voti, il 69,98%, primo cittadino di Muccia, sempre con la lista civica La Torre. Muccia Rinasce, capitanata dalla candidata Giulia Menciotti, di professione avvocato, ha portato a casa invece 159 voti (il 29,83%), mentre Insieme per il futuro, la squadra formata da tutti poliziotti penitenziari, con aspirante sindaco Pietro Angelo Lombardo, ha preso un voto. Buona l’affluenza alle urne: l’84,91% (in linea con le Comunali del 2021, quando si era recato a votare l’85,25% degli elettori). “Sono andata a congratularmi col nuovo sindaco – ha commentato la sfidante Menciotti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni: Muccia sceglie Antonelli, un voto alla lista dei poliziotti

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