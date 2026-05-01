La deputata Irene Manzi sta considerando di presentare un'interrogazione riguardo a una lista di dieci agenti penitenziari candidati a Muccia. La questione riguarda la procedura di selezione e le eventuali implicazioni legate alla candidatura. Al momento, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui tempi dell’eventuale intervento parlamentare. La situazione è al centro di un'attenzione crescente tra gli addetti ai lavori.

? Cosa sapere La deputata Irene Manzi valuta un'interrogazione su dieci agenti penitenziari candidati a Muccia.. Il caso solleva critiche sulla gestione del personale e la sicurezza degli istituti.. La deputata del Partito Democratico Irene Manzi sta valutando di presentare un’interrogazione parlamentare a seguito della formazione di una lista elettorale a Muccia composta interamente da agenti della polizia penitenziaria in aspettativa speciale. Siamo venerdì primo maggio 2026 e, mentre il borgo si prepara ai festeggiamenti, tra i tavolini del bar si commenta con un misto di stupore e sconcerto la notizia che ha raggiunto le orecchie di chiunque frequenti le strade di Muccia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muccia, lista di agenti penitenziari: Manzi valuta un’interrogazione

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