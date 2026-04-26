A Muccia si è diffusa la notizia di una lista elettorale composta da poliziotti penitenziari in aspettativa per trenta giorni, che non sembra aver alcun candidato reale associato. La presenza di questa lista ha suscitato reazioni tra i cittadini e le autorità, che hanno sollevato dubbi sulla sua natura e sulla sua finalità. Attualmente si stanno svolgendo verifiche per chiarire la validità e le eventuali implicazioni di questa iniziativa.

Sta facendo discutere il curioso caso della lista fantasma a Muccia, formata da poliziotti penitenziari, tutti in aspettativa elettorale speciale per trenta giorni. La squadra, "Insieme per il futuro", con candidato sindaco Pietro Angelo Lombardo, è composta da Giuseppe Ficco, Matteo Papagna, Francesco Rondinone, Claudio Reginelli, Mauro Simone, Salvatore Mangione, Fabrizio De Luca, Antonio Ecca e Alessia Iannotta. Dieci persone di fuori, non nate o residenti nel paese, di cui nove uomini che lavorano al carcere di Fermo e la donna della polizia penitenziaria di Ascoli. Sono originari di diverse parti d’Italia. Una scesa in campo che ha stupito la comunità del paesino, a partire dagli altri due candidati sindaci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lista civetta a Muccia: "Prendono in giro i cittadini e lo Stato"

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