Nelle elezioni comunali di Montecassiano, la candidata del centrosinistra ha ottenuto la vittoria e rimarrà sindaca. La nuova prima cittadina ha dichiarato di aver sperato nel risultato e di voler proseguire il lavoro avviato 12 anni fa, con un approccio diverso e al femminile. La vittoria conferma la continuità amministrativa e il sostegno al gruppo di maggioranza uscente. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.

Montecassiano, 25 maggio 2026 – “Speravo in questo risultato, per il buon lavoro fatto. Continua l’opera iniziata 12 anni fa, ma con un taglio diverso, al femminile”, dice la nuova sindaca di Montecassiano, Barbara Vecchi. Dal 2019 all’altro ieri è stata assessore al bilancio; ha 54 anni ed è mamma di due figli, laureata in Economia bancaria, è commercialista e si occupa anche di revisione dei conti. Si definisce più una “tecnica” che una politica. “Ha vinto tutta la squadra, Montecassiano Cambia, e sono immensamente felice – ha proseguito Vecchi -. Continueremo le tante opere pubbliche in partenza e reperiremo fondi per le nuove. Ma ora l’obiettivo è ricompattare il tessuto sociale del capoluogo e delle frazioni e creare una comunità educante con le parrocchie, le associazioni, le scuole e le famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Montecassiano resta al centrosinistra: la sindaca è Barbara Vecchi

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