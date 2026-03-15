montecassiano barbara vecchi annuncia la candidatura a sindaco

Barbara Vecchi, attuale assessora al bilancio dal 2019, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Montecassiano con la lista civica Montecassiano Cambia. Ha 54 anni, è madre di due figli, laureata in economia bancaria e lavora come commercialista e revisore dei conti. La sua decisione arriva dopo aver sciolto la riserva, confermando il suo ruolo in questa competizione elettorale.

Barbara Vecchi scioglie la riserva: è la candidata sindaca della lista civica Montecassiano Cambia. Attuale assessora al bilancio, ruolo che ricopre dal 2019, ha 54 anni ed è mamma di due figli, laureata in economia bancaria, è commercialista e revisore dei conti. La scelta è arrivata al termine di un confronto con gli amministratori uscenti e con un gruppo di persone che hanno contribuito alla definizione del programma elettorale. La proposta è stata condivisa nella convinzione che lei abbia le capacità per guidare la nuova squadra, e che sia il momento per Montecassiano di eleggere la prima sindaca. Vecchi è stata anche assessora alla sostenibilità e all’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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