Elezioni Meloni replica a Schlein Il post su X | Da Venezia io a casa? A posto

La presidente del Consiglio ha pubblicato un messaggio su X che sembra rispondere a un commento di Elly Schlein. Nel post, Meloni scrive: «Da Venezia io a casa? A posto». La frase è stata interpretata come una risposta diretta alla leader dell’opposizione. L’uscita viene dopo le recenti elezioni amministrative, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

L’esito di queste ultime elezioni amministrative potrebbe riassumersi tutto in questo post su X. La stoccata arriva direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed è rivolta a Elly Schlein. La premier ha infatti commentato con un secco «A posto» un post di “Repubblica” che in un articolo del 22 maggio titolava: «Venezia, Schlein chiude la campagna elettorale di Martella: Da qui mandiamo a casa Meloni». Il reply al post su X di Meloni Il commento della premier, dopo la vittoria del centrodestra a Venezia con Simone Venturini eletto al primo turno, è diventato virale. Tra i commenti c’è chi non condivide la mossa. «Fuoriposto. Un presidente del Consiglio che reagisce come una gnegnosa teenager di 13 anni, encomiabile, davvero è soprattutto super partes», commenta un utente. 🔗 Leggi su Open.online

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La mia intervista a Speciale Tg La7 | 20 marzo 2026

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