Dopo l’acceso confronto in Parlamento tra la premier e la leader del Partito Democratico, si sono susseguite dichiarazioni pubbliche. Giorgia Meloni ha affermato di essere stata insultata, ma ha negato di aver usato la “clava” contro gli avversari. La leader democratica ha invece commentato che Meloni gestisce tutto da sola, aggiungendo commenti alle sue affermazioni. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein dopo l’acceso confronto di ieri in Parlamento tra la premier e la leader dem e più in generale tra il governo e le opposizioni. Al centro del dibattito la guerra in Medio Oriente e la gestione della situazione da parte dell’esecutivo. Meloni: “Io insultata per appello a unità ma da me nessuna clava”. “Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all’appello all’unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali “, ha detto in una nota la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Meloni: “Io insultata ma da me nessuna clava”. Schlein: “La premier fa tutto da sola”

