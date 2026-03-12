La premier italiana ha risposto alle accuse della leader del PD riguardo alla gestione della crisi in Iran, affermando di essere stata insultata e insistendo sulla sincerità del suo appello al dialogo. La leader del PD ha commentato che la premier agisce da sola. La discussione si è concentrata sulla mancanza di disponibilità dell’opposizione a collaborare, con la premier che ha chiarito di non voler assumersi responsabilità che non le competono.

“Se non vi è disponibilità da parte dell’ opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me”. Il giorno dopo le comunicazioni in Parlamento la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene con una nota per replicare direttamente alla segretaria del Pd Elly Schlein ma anche agli altri esponenti delle opposizioni. Al centro c’è quella sua proposta, avanzata ieri, di un tavolo a Palazzo Chigi sulla crisi in Iran. Un appello all’unità al quale i partiti del fronte progressista non credo: ricordano “la farsa ” degli incontri sul salario minimo e evidenziano in cambio di registro della premier alla Camera, dove non ha rinunciato a duri attacchi contro “lo strabismo ” del Pd e le “ mascherine ” del M5s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Meloni replica a Schlein sull’Iran: “Io insultata. Il mio appello al dialogo è sincero”. La leader Pd: “Fa tutto da sola”

