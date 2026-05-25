Le urne sono state aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 15 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 13, per le elezioni comunali a Mantova. I cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco tra cinque candidati. I risultati delle votazioni sono ancora da comunicare.

Mantova, 25 maggio 2026 – Chi sarà il nuovo sindaco di Mantova? Domenica 24 (dalle 7 alle 15) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 13), i cittadini si sono recati alle urne per sceglierlo. Ma in tutta la provincia si eleggono sindaci e si rinnovano i consigli comunali anche in altri 5 Comuni. A Mantova inizia la stagione del dopo-Palazzi perché il sindaco uscente, dopo due mandati coronati da un’eccezionale raccolta di consenso, esce di scena (ma non del tutto: è il candidato capolista del Pd per il consiglio comunale e la sua elezione è scontata) e arriverà un successore: c inque i candidati, sostenuti da dodici liste. Dietro i cinque aspiranti alla carica di primo cittadino si affollano 355 candidat i a un seggio in Consiglio comunale: solo 32 occuperanno un posto in via Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Mantova, chi vincerà tra Andrea Murari, Raffaele Zancuoghi, Luca De Marchi, Mirko Gragnato ed Emanuele Bellintani? I risultati

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