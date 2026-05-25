Elezioni Macerata 2026 chi sarà il nuovo sindaco? Lo spoglio in diretta

Le operazioni di voto per le elezioni comunali a Macerata si sono concluse e lo spoglio è in corso. Sono cinque i candidati in corsa per la fascia di primo cittadino. I risultati saranno annunciati a breve, determinando chi guiderà il municipio nei prossimi anni. La città attende di conoscere l’esito delle urne, con le operazioni di scrutinio che proseguono in tempo reale.

Macerata, 25 maggio 2026 – Si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni comunali a Macerata e tra poco si conoscerà il nome del nuovo sindaco, scelto dagli elettori tra i cinque candidati in corsa. Segui qui lo spoglio in diretta. Elezioni comunali 2026 a Macerata: lo spoglio in diretta. . Chi sono i 5 candidati sindaco. Cinque i pretendenti alla poltrona di primo cittadino, ciascuno con una propria visione e una storia personale. Sandro Parcaroli, il sindaco uscente, imprenditore, è sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da sei liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega - Civici per Parcaroli, Udc, I Maceratesi per Parcaroli, Macerata Unica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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