Elezioni Lucignano | è Juri Sicuranza il nuovo sindaco I dati del voto

Juri Sicuranza è stato eletto nuovo sindaco di Lucignano con oltre il 65% dei voti. Ha battuto di misura lo sfidante Matteo Ferracani. Sicuranza, ex vice sindaco, ha ottenuto la maggioranza delle preferenze alle elezioni comunali. La vittoria è stata netta rispetto alla concorrenza nel voto. I risultati ufficiali confermano il risultato ottenuto. La nuova amministrazione prenderà servizio immediatamente.

È Juri Sicuranza il nuovo sindaco per il Comune di Lucignano. Con oltre il 65 per cento di preferenze è l'ex vice sindaco di Roberta Casini a fare sua la fascia tricolore sconfiggendo di misura lo sfidante Matteo Ferracani. Due le liste che si sono affrontate in questa tornata elettorale e sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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