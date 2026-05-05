Elezioni amministrative Moreno Pieroni ci riprova | Loreto non vuole ' politica' ma essere amministrata

Ieri sera, presso il Teatro Comunale di Loreto, si è tenuta la presentazione della lista “Loreto nel Cuore” di Moreno Pieroni, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra il 24 e il 25 maggio. Durante l'evento, Pieroni ha illustrato il suo programma elettorale, mentre i partecipanti hanno ascoltato le proposte per il futuro della città. La serata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali.

LORETO – Ieri sera, lunedì 4 maggio 2026, il Teatro Comunale di Loreto ha ospitato la presentazione della lista “Loreto nel Cuore” di Moreno Pieroni e del suo programma elettorale, in vista delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio.Teatro esaurito in ogni ordine di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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