Elezioni a Loreto Pieroni dà il via ufficiale alla corsa per il secondo mandato | Siamo una lista della gente non dei social

A Loreto, il sindaco ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato. In un discorso, ha sottolineato che la lista che sostiene rappresenta le persone e non i social media. Ha aggiunto di aver percorso il territorio per oltre un anno, quartiere per quartiere, ascoltando i cittadini e sviluppando un programma a medio e lungo termine. Ha criticato chi sostiene di aver trovato tutte le soluzioni in pochi mesi di campagna elettorale.

LORETO - «Noi siamo la lista della gente, non quella dei ‘social’: da oltre un anno stiamo battendo il territorio quartiere per quartiere per ascoltare i cittadini e proporre un programma solido a medio e lungo termine: chi dice di avere trovato tutte le soluzioni in appena 60 giorni di campagna.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Elezioni in Congo, 3 milioni al voto: Sassou Nguesso in corsa per il quinto mandato consecutivoI cittadini della Repubblica Democratica del Congo sono chiamati a votare per scegliere un nuovo leader. Verso le elezioni, il Pd "blinda" Sadegholvaad e Foronchi: "Nessuna criticità per il secondo mandato"“Sadegholvaad e Foronchi? Sono sindaci del Pd, a mio avviso non vedo criticità per il loro secondo mandato”.