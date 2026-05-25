Elezioni Loreto Moreno Pieroni quasi irraggiungibile dopo 4 seggi su 10

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante lo scrutinio delle elezioni a Loreto, su dieci seggi aperti, Moreno Pieroni, candidato di centrodestra, ha ottenuto il 57,52% dei voti in quattro seggi. La percentuale è in diminuzione rispetto ai risultati precedenti. Pieroni si trova ormai vicino alla conquista della carica, con più della metà dei voti già assegnati nei seggi scrutinati.

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Dopo 4 seggi scrutinati su 10 Moreno Pieroni (Cdx) si conferma in vantaggio portando la propria percentuale di consensi al 57,52%, in calo rispetto a prima. Dietro di lui Sauro Longhi (Civ) con il 33,44% e Anna Maria Ragaini (Csx) che risale la china con un 9,03%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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