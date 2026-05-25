Elezioni Loreto Moreno Pieroni allunga dopo 3 seggi scrutinati Il centrosinistra sotto il 10%

Dopo 3 seggi scrutinati su 10 Moreno Pieroni (Cdx) si conferma in vantaggio portando la propria percentuale di consensi al 59,30%. Dietro di lui Sauro Longhi (Civ) con il 32,34% e Anna Maria Ragaini (Csx) con il 8,36%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Elezioni Loreto, Moreno Pieroni subito avantiA Loreto, al primo dei dieci seggi scrutinati, il sindaco uscente Moreno Pieroni ha ottenuto il 56,91% dei voti, risultando in testa.

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