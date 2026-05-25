Elezioni Loreto a metà scrutinio Moreno Pieroni è a un passo dall' essere irraggiungibile

Notizia in breve

A metà scrutinio nelle elezioni di Loreto, Moreno Pieroni, candidato di centrodestra, si trova vicino alla vittoria. Su dieci seggi, cinque sono stati conteggiati, e Pieroni ha ottenuto il 56,90% dei voti validi. La sua quota di preferenze indica che potrebbe concludere le operazioni di voto con un margine di vantaggio significativo. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.