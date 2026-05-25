Elezioni l’ora del verdetto Affluenza a quota 42% Oggi si vota dalle 7 alle 15

Alle 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali, con un’affluenza del 42%. Le urne erano aperte dalle 7 alle 15 e ora si attende il risultato finale. La città rimane in attesa di conoscere se il candidato più votato sarà eletto al primo turno o se si dovrà ripetere il voto tra due settimane. I risultati saranno annunciati nelle prossime ore.

Ancora poche ore e la città saprà se ha un nuovo sindaco o se, tra due settimane, dovrà tornare alle urne per il ballottaggio. L’affluenza ieri sera alle 23, si è assestata a quota 42,05%, in deciso calo rispetto alle consultazione del 2020 quando, allo stesso orario, raggiunse il 52,63%. Cinque candidati per una poltrona, quella di primo cittadino di Imola. Oggi urne aperte dalle alle 7 alle 15. In campo, come detto, ci sono cinque sfidanti. Il sindaco uscente del centrosinistra Marco Panieri (sostenuto da Partito Democratico, Imola Corre, Avs e Riformisti per Imola) dovrà vedersela con quattro avversari. In campo ci sono infatti lo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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