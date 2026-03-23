Referendum giustizia oggi si vota dalle 7 alle 15 Affluenza al 46,07% nella prima giornata

(Adnkronos) – Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15, poi lo spoglio con i risultati. L'affluenza nella giornata di ieri si è attestata al 46,07%. Nel dettaglio, affluenza al 53,7% in Emilia Romagna, 52,49% in Toscana, 51,83% in Lombardia, 50,55% in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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