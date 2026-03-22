Oggi, dalle 7 alle 23, e domani, fino alle 15, si svolge il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare. In Calabria, all’una di pomeriggio, l’affluenza è stata appena sotto il 10 per cento. Le operazioni di voto si svolgono in tutto il paese in due giornate consecutive.

Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. I dati sull'affluenza saranno rilevati oggi alle ore 12, 19 e 23 e domani alle ore 15. Il referendum non ha bisogno di alcun quorum per essere valido. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani fino alle 15. A mezzogiorno affluenza poco sotto al 10% in Calabria

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