In Germania il Partito Socialdemocratico è in aperta crisi. Nelle tornate elettorali di domenica ha perso sia la guida del Land Renania-Palatinato, che era stata una sua roccaforte per 35 anni, che la poltrona del sindaco di Monaco di Baviera dopo 42 anni. Premio di consolazione la conquista dei ballottaggi alle comunali ad Augusta e Regensburg. L’esito è tanto più catastrofico alla luce del cocente ridimensionamento di tre settimane fa anche in Baden-Württemberg, entrando per il rotto della cuffia nel Parlamento regionale col 5,5% (-5,5%). La Renania-Palatinato era fin qui governata da un tripartito tra SPD, Verdi e FDP. Quest’ultimi ora scompaiono dal Landtag e i Socialdemocratici ne escono sensibilmente ridimensionati, solo i Verdi resistono ma comunque in leggera flessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Germania, tracollo della Spd in Renania-Palatinato: la storica roccaforte passa alla Cdu dopo 35 anni. Boom AfD

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