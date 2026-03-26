Tamponamento tra tir in A4 | perde la vita un uomo di 36 anni

Nella mattinata di mercoledì si è verificato un incidente sulla A4 tra un tir e un altro veicolo, all'altezza del km 184+700 tra i caselli di Palazzolo e Seriate, nel territorio di Bolgare. Un uomo di 36 anni residente in provincia di Verona ha perso la vita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì tra i caselli di Palazzolo e Seriate, in provincia di Bergamo. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo per il conducente non c'era già più niente da fare È un uomo residente in provincia di Verona la vittima del drammatico incidente in A4 avvenuto nella mattinata di mercoledì, tra i caselli di Palazzolo e Seriate, all'altezza del km 184+700, nel territorio di Bolgare, in provincia di Bergamo. Sul fatto, sottolineano i colleghi di BresciaToday, lavora la polizia stradale per ricostruire la dinamica. Da quanto emerso finora, un autoarticolato e una autocisterna si sarebbero tamponati violentemente mentre viaggiavano in direzione di Milano, intorno alle ore 8. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tamponamento tra tir in A4: perde la vita un uomo di 36 anni Articoli correlati Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anniLivorno, 15 marzo 2026 – Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, è morto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 marzo a Livorno, in... Giovane di 22 anni perde la vita in incidente stradale causato da tamponamento da parte di un camion.Un giovane di 22 anni, Giulio Carlaccini, residente a Fornole, frazione di Amelia, ha perso la vita sabato mattina presto, intorno alle 7, in un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tamponamento tra tir in A4 perde la... Temi più discussi: Schianto fra Tir nella galleria. Muore a 49 anni; Tir perde gasolio, due grossi incidenti tra Villafranca e Milazzo: coinvolti circa 80 mezzi. Giornata campale sulla Messina-Palermo riaperta dopo 7 ore; Messina Palermo | Tir perde gasolio, due maxi tamponamenti in galleria: coinvolti circa 80 mezzi; Tangenziale nel caos: due incidenti in pochi chilometri tra Collegno e Rivoli mettono il traffico in ginocchio. Il maxi tamponamento tra Villafranca e Milazzo: individuato e denunciato il conducente del tir. E' un pregiudicato, il mezzo senza revisioneL'uomo, un autista professionale di 54 anni, lavora per una ditta campana. Il reato contestato è di attentato alla sicurezza dei trasporti ... messina.gazzettadelsud.it Erba, tamponamento tra due tir: chiusa una corsia della provincialeTamponamento tra due grossi tir, questa mattina poco prima delle 10.30, in viale Resegone davanti all’Enervit. Incidente che al momento ha fatto pensare al peggio, con i soccorsi scattati in codice ro ... laprovinciadicomo.it Ambulanza schiacciata nel tamponamento e tre persone morte: sono chiuse le indagini relative all'incidente dello scorso agosto in A1. - facebook.com facebook Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti. Il video x.com