Comunali proiezioni | a Venezia il centrodestra in vantaggio al 50,7% De Luca trionfa a Salerno e va verso la vittoria al primo turno – La diretta

Alle 15 si sono chiusi i seggi per la seconda giornata di voto nelle elezioni amministrative, coinvolgendo quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. A Venezia, le proiezioni indicano un vantaggio del centrodestra con il 50,7%. A Salerno, il candidato del centrosinistra ha ottenuto un risultato che potrebbe portarlo alla vittoria al primo turno. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per la seconda giornata di voto delle elezioni amministrative, che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Al via ora lo scrutinio delle schede. Ieri l’affluenza, al 34,5%, è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia. Tutti gli aggiornamenti Comunali 2026, Fratelli d’Italia punta ai Castelli Romani e schiera i big: da Genzano ad Albano, il test nel Lazio roccaforte meloniana. Amministrative, la sfida nell’enclave di Campione d’Italia: il piccolo Comune italiano in Svizzera che vota sul futuro del Casinò. 🔗 Leggi su Open.online

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