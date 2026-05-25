Elezioni Isola riconfermato a Faenza Il centrosinistra esulta anche a Cervia con Boschetti - LA DIRETTA
Alle 15 sono iniziati gli spogli delle elezioni amministrative a Faenza e Cervia, con le urne chiuse nelle rispettive città. A Faenza, il sindaco uscente è stato riconfermato, mentre a Cervia il candidato del centrosinistra ha ottenuto la vittoria. Nessun dato ufficiale ancora disponibile, ma si attendono risultati definitivi nelle prossime ore. Le elezioni hanno coinvolto i cittadini di entrambi i comuni per il rinnovo delle amministrazioni comunali.
Urne chiuse e alle 15 inizia lo spoglio per le elezioni amministrative di Faenza e Cervia. I due comuni sono infatti chiamati a determinare le nuove amministrazioni per il prossimo mandato. In entrambe le città sono quattro i candidati sindaci a confronto. RavennaToday segue in diretta minuto per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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