Elezioni Isola riconfermato a Faenza Il centrosinistra esulta anche a Cervia con Boschetti - LA DIRETTA

Notizia in breve

Alle 15 sono iniziati gli spogli delle elezioni amministrative a Faenza e Cervia, con le urne chiuse nelle rispettive città. A Faenza, il sindaco uscente è stato riconfermato, mentre a Cervia il candidato del centrosinistra ha ottenuto la vittoria. Nessun dato ufficiale ancora disponibile, ma si attendono risultati definitivi nelle prossime ore. Le elezioni hanno coinvolto i cittadini di entrambi i comuni per il rinnovo delle amministrazioni comunali.