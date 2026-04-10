Cervia alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta Farabegoli

A Cervia, Mirko Boschetti del Partito Democratico si presenta come candidato sindaco con il supporto del campo largo che include anche il Movimento 5 Stelle. La lista a suo sostegno è guidata da Samanta Farabegoli. La collaborazione tra le forze politiche è stata annunciata nelle settimane precedenti e coinvolge diversi schieramenti cittadini. La campagna elettorale si svolge in un clima di dialogo tra le parti.

Come già annunciato nelle settimane scorse, a Cervia il grande campo largo che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Mirko Boschetti, del Partito democratico, vede protagonista anche il Movimento 5 stelle. “Il movimento sarà presente alle prossime elezioni amministrative con una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Antonio Emiliano Svezia si ricandida con la lista civica "Per Cervia" a sostegno di BoschettiAntonio Emiliano Svezia annuncia la sua discesa in campo per il Consiglio comunale nella lista civica “Per Cervia con Gianni Grandu”, a sostegno del... Elezioni, si presenta la squadra della lista Per Cervia: Grandu capolista a sostegno del centrosinistraÈ stata ufficialmente presentata ieri la lista civica “Per Cervia – Innovare Insieme”, un progetto che rientra nella coalizione di centrosinistra a... Cervia, il Movimento 5 Stelle in campo per le prossime elezioni comunali, con Samanta Farabegoli e una lista giovane a sostegno di BoschettiSi arricchisce il quadro delle prossime elezioni amministrative a Cervia, dove prende forma anche la proposta del Movimento 5 Stelle, pronto a scendere in ... ravennanotizie.it Il candidato sindaco Boschetti: «Una città di seconde case è destinata a morire»Mirko Boschetti (Pd), candidato sindaco a Cervia per il centrosinistra, ha presentato il programma elettorale della coalizione ... ravennaedintorni.it