Recenti sondaggi politici mostrano un testa a testa tra il centrodestra e il campo largo, con le intenzioni di voto molto vicine. Il risultato potrebbe influenzare le prossime elezioni, quando si deciderà chi governerà il Paese. La situazione politica è cambiata di recente, in parte a causa del referendum sulla riforma della giustizia, che ha portato a una fase di incertezza e di nuovi equilibri tra le forze politiche.

Il terremoto politico innescato dal recente referendum sulla riforma della giustizia ha rimescolato le carte in tavola, portando il Paese verso uno scenario di instabilità che nessuno avrebbe previsto soltanto pochi mesi fa. La bufera post-elettorale ha eroso il vantaggio storico del centrodestra, trasformando quella che era una marcia trionfale in un testa a testa mozzafiato. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Emg Different, se gli italiani tornassero alle urne oggi, ci troveremmo di fronte a un sostanziale pareggio: la coalizione di governo si attesta al 45,2%, mentre il fronte progressista incalza con un sorprendente 44,9%. Appena due decimi di scarto separano i due schieramenti, rendendo decisiva ogni singola preferenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, testa a testa clamoroso tra centrodestra e campo largo. Chi vince alle elezioni

Sondaggi politici, è testa a testa tra centrodestra e campo largo: chi vince alle elezioniAd oggi, se si andasse al voto, le centrodestra e campo largo risulterebbero praticamente in pareggio.

Sondaggi politici, cala l’effetto referendum e il centrodestra rialza la testa: chi vince tra i partitiDopo una settimana di picco legata anche al successo al referendum, i principali partiti del campo largo perdono terreno nei sondaggi politici.

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Sondaggi politici, il campo largo avanti sul centrodestra. Cresce il Pd: ridotta la distanza con FdI - la Repubblica x.com

Sondaggi politici, le intenzioni di voto: calma piatta per Fdi e Pd. La fiducia per il Premier è sotto il 40% | DATI - facebook.com facebook