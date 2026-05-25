Elezioni in Toscana | diretta delle amministrative Si scelgono i sindaci in città chiave

Nella giornata di oggi si sono svolte in Toscana le elezioni amministrative con lo spoglio delle schede per l’elezione dei sindaci in diverse città. La giornata ha visto l’affluenza alle urne e il conteggio dei voti in corso, con le schede che vengono analizzate per determinare i nuovi sindaci delle città chiave della regione. La giornata rappresenta un momento cruciale per la politica locale.

Firenze, 25 maggio 2026 – In diretta, ecco lo spoglio delle elezioni amministrative in Toscana. Un lunedì 25 maggio importante per la politica locale. Si scelgono infatti i nuovi sindaci in tre comuni capoluogo ( Arezzo, Pistoia e Prato ) ma altre consultazioni importanti si svolgono anche a Viareggio e Sesto Fiorentino. Le urne daranno dunque il loro primo responso, tenendo presente che tra 15 giorni i comuni sopra i 15mila abitanti potrebbero tornare alle urne se il primo candidato non supererà il 50% più uno dei voti. Le operazioni si sono svolte ai seggi senza particolari intoppi. Ecco qui sotto per cercare i risultati nel proprio comune. Più sotto ancora, gli aggiornamenti minuto per minuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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