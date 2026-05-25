Alle 15, le urne si sono chiuse in tutta Italia, dove circa 6,2 milioni di cittadini hanno votato per eleggere i nuovi sindaci. La giornata elettorale, iniziata alle 7, ha visto la partecipazione in oltre 660 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le operazioni di voto si sono concluse alle 15, con i seggi che hanno chiuso le porte e si sono avviate le operazioni di scrutinio.

Urne aperte dalle 7 alle 15 per la seconda e ultima giornata delle elezioni amministrative che coinvolgono oltre 661 Comuni italiani. Subito dopo la chiusura dei seggi prenderà il via lo scrutinio delle schede. Sono più di sei milioni gli elettori chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali in una tornata che interessa numerosi capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. L’affluenza registrata ieri alle 23 si è fermata al 46,3%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Eventuali ballottaggi nei Comuni sopra i 15mila abitanti si terranno il 7 e 8 giugno, nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Amministrative 2026, oltre 6 milioni di italiani scelgono i loro sindaci: al voto fino alle 15

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

6,6 milioni di italiani al voto — il primo test politico dopo il referendum

Notizie e thread social correlati

Amministrative 2026, ultime ore di voto: seggi aperti fino alle 15I seggi sono aperti fino alle 15 nelle ultime ore di voto a Chieti e nei comuni di Guardiagrele, Guilmi e Palena.

Elezioni comunali 2026, l’Italia alle urne: oltre 6,6 milioni di elettori al voto per il test dei sindaciOggi e domani, più di 6,6 milioni di cittadini italiani si recano alle urne per le elezioni comunali del 2026.

Temi più discussi: Si vota per le amministrative, oltre 6 milioni di elettori alle urne; Elezioni Comunali 2026: capoluoghi al voto, candidati e orari; Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026: quando si vota, in quali comuni, le sfide chiave del weekend e i ballottaggi.

#Elezioniamministrative2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Oltre 6 milioni di cittadini alle urne, alle 19 l'affluenza al 34,5%. Alle urne fino alle 15 di lunedìUrne aperte dalle 7 di stamattina e fino alle 23 di oggi e poi domani dalle 7 alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politic ... ansa.it

Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3%Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, chiusi i seggi: riaprono alle 7. Alle 23 affluenza al 46,3% ... tg24.sky.it