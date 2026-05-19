Le elezioni amministrative in Toscana si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con le urne aperte in due giornate consecutive. La prima giornata di voto sarà domenica, con gli seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00, mentre il giorno successivo, lunedì, l’apertura sarà dalle 7:00 alle 15:00. Questa modalità permette agli elettori di recarsi alle urne in due diversi orari e giorni, con l’obiettivo di favorire la partecipazione. Le consultazioni riguardano i vari comuni della regione.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 sono tre i capoluoghi di provincia in Toscana che andranno alle urne per rinnovare sindaci e consigli comunali. Ma, nel complesso, andranno alle urne anche altri 18 municipi. I 3 capoluoghi chiamati a scegliere il Primo cittadino sono: Arezzo, Pistoia e Prato. Nel caso di Arezzo si tratta di una naturale scadenza del mandato, mentre sia Pistoia che Prato arrivano al voto per la conclusione anticipata delle precedenti amministrazioni. Le urne resteranno aperte in due distinte giornate per favorire la massima affluenza: domenica 24 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni amministrative 24 e 25 maggio in Toscana: dove e come si vota

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lega Prato - Elezioni Amministrative | 24 e 25 Maggio 2026

Sullo stesso argomento

Elezioni amministrative, la Regione fissa le date: si vota il 24 e 25 maggioSi terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia.

Elezioni amministrative 2026 in Toscana, Umbria e La Spezia. Dove, come e quando si votaFirenze, 6 maggio 2026 – Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative 2026: si vota domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25...

L'intervista al candidato sindaco per il centrodestra, Riccardo Ghia, in vista delle elezioni amministrative del 24 e del 25 maggio di Vigevano ift.tt/5kbOrYg x.com

Elezioni amministrative 24 e 25 maggio in Toscana: dove e come si votaLe urne resteranno aperte in due distinte giornate per favorire la massima affluenza: domenica 24 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e lunedì 25 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Subito dopo ... firenzepost.it

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Antimafia, 28 impresentabili alle prossime elezioni amministrativeSono 28 i candidati considerati 'impresentabili' alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. (ANSA) ... ansa.it