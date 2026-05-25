Elezioni comunali in provincia di Sondrio i risultati e i sindaci eletti
Nove comuni della provincia di Sondrio hanno aperto le urne domenica 24 maggio alle 7 e le hanno chiuse alle 23, mentre lunedì 25 maggio le operazioni si sono concluse alle 15. I cittadini sono stati chiamati a eleggere i rispettivi sindaci e consigli comunali. Le schede sono state consegnate e raccolte in modo regolare in tutti i comuni coinvolti. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.
Sondrio, 25 maggio 202 – In provincia di Sondrio si sono recati alle urne i cittadini di nove Comuni per le elezioni amministrative domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). In Lombardia sono stati chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino 93 Comuni. Ecco dove si è votato in Valtellina: Cercino; Civo; Madesimo; Mazzo di Valtellina; Novate Mezzola; Pedesina; San Giacomo Filippo; Spriana; Talamona. AFFLUENZA RISULTATI IN LOMBARDIA Cercino. Civo. Madesimo. Mazzo di Valtellina. Novate Mezzola. Pedesina. San Giacomo Filippo. Spriana. Talamona. Cercino. A Cercino, il sindaco uscente Daniele De Pianto con la lista civica ‘Il bene comune’ si ricandida per un nuovo mandato e deve vedersela con il quorum di votanti del 40% per essere eletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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