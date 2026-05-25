Elezioni in provincia di Bergamo urne aperte fino alle 15 - Gli aggiornamenti in diretta

Da ecodibergamo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19 di domenica 24 maggio, nei comuni di Fuipiano, Mezzoldo e Valleve, con un solo candidato, almeno il 40% degli elettori ha votato. Le urne in provincia di Bergamo sono aperte fino alle 15 di oggi. Le consultazioni riguardano le elezioni comunali, con i risultati ancora in fase di aggiornamento. I cittadini si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza in tre paesi con un solo candidato ciascuno.

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COMUNALI. A Fuipiano, Mezzoldo e Valleve, con un solo candidato, già alle 19 di domenica 24 maggio superato almeno il 40% di elettori. Lo spoglio nel pomeriggio. Per la certezza di esser stati eletti dovranno attendere lo spoglio che inizia oggi - lunedì 26 maggio - alle 15, come tutti gli altri candidati. Ma per tre sindaci della Bergamasca la serata di domenica 25 maggio ha portato già il superamento di un primo, importante «scoglio»: si tratta di Luigi Elena, Stefania Siviero e Gianfranco Lazzarini. Rispettivamente candidati alla guida dei municipi di Fuipiano Valle Imagna, Mezzoldo e Valleve, hanno in comune il fatto di essere i primi cittadini uscenti nei rispettivi paesi, e di essersi ricandidati a guidarli «in solitaria», senza avversari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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