Elezioni in provincia di Bergamo si vota fino alle 15 - Gli aggiornamenti in diretta

Alle 15 si sono chiusi i seggi nelle elezioni provinciali in provincia di Bergamo. A Fuipiano, Mezzoldo e Valleve, con un solo candidato per ogni comune, si è già superato il 40% di affluenza alle 19 di domenica 24 maggio. La partecipazione si è concentrata nelle prime ore di voto, con i dati aggiornati in tempo reale. Restano aperti i seggi in altri comuni fino alle 23, mentre le operazioni di scrutinio sono previste nelle prossime ore.

COMUNALI. A Fuipiano, Mezzoldo e Valleve, con un solo candidato, già alle 19 di domenica 24 maggio superato almeno il 40% di elettori. Lo spoglio nel pomeriggio. Per la certezza di esser stati eletti dovranno attendere lo spoglio che inizia oggi - lunedì 26 maggio - alle 15, come tutti gli altri candidati. Ma per tre sindaci della Bergamasca la serata di domenica 25 maggio ha portato già il superamento di un primo, importante «scoglio»: si tratta di Luigi Elena, Stefania Siviero e Gianfranco Lazzarini. Rispettivamente candidati alla guida dei municipi di Fuipiano Valle Imagna, Mezzoldo e Valleve, hanno in comune il fatto di essere i primi cittadini uscenti nei rispettivi paesi, e di essersi ricandidati a guidarli «in solitaria», senza avversari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Elezioni in provincia di Bergamo, urne aperte fino alle 15 - Gli aggiornamenti in direttaAlle 19 di domenica 24 maggio, nei comuni di Fuipiano, Mezzoldo e Valleve, con un solo candidato, almeno il 40% degli elettori ha votato.

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