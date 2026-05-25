Elezioni in 16 Comuni della provincia di Palermo affluenza al 45% | si vota fino alle 15
Alle 23 di ieri, l’affluenza alle urne nei 16 Comuni della provincia di Palermo ha raggiunto il 45,30%. Le votazioni si sono concluse alle 15 di oggi, con i seggi ancora aperti in alcuni comuni. I dati definitivi verranno comunicati nelle prossime ore. La partecipazione si è attestata sotto la metà degli aventi diritto. Nessun incidente o irregolarità segnalata durante lo svolgimento delle operazioni di voto.
E’ del 45,30% alle 23 di ieri, orario in cui si sono chiuse le urne, l’affluenza alle Amministrative nei 16 comuni della provincia di Palermo. Il dato è riportato dal sito della Regione dedicato alle elezioni. Oggi si torna al voto dalle 7 alle 15.Elezioni, urne aperte in 16 Comuni della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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