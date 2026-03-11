Usa e Israele si aspettano una escalation del conflitto con l' Iran e alleati regionali

Usa e Israele si preparano a un possibile aumento delle tensioni con l'Iran e i suoi alleati regionali. Israele si sta attrezzando per affrontare una potenziale “significativa escalation” degli attacchi provenienti dall’Iran e da Hezbollah. Le autorità israeliane stanno monitorando attentamente la situazione e rafforzando le proprie difese in vista di eventuali sviluppi futuri.

Israele si sta preparando a una potenziale "significativa escalation" degli attacchi da parte dell'Iran e di Hezbollah. In particolare esisterebbero segnali che indicano che anche gli Houthi, sostenuti dall'Iran, in Yemen potrebbero effettuare attacchi come durante la guerra dei 12 giorni a. 🔗 Leggi su Today.it

