Elezioni in Emilia Romagna | 16 comuni al voto

In Emilia Romagna, 16 Comuni sono al voto, tra cui cinque con più di 15.000 abitanti: Faenza, Cervia, Imola, Comacchio e Vignola. La consultazione riguarda amministrazioni comunali di diverse dimensioni. Le elezioni si svolgono in un giorno. La partecipazione riguarda cittadini di varie età. Le urne sono aperte per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Nessun dettaglio sui risultati o sulle modalità di voto è stato ancora comunicato.

In questa tornata elettorale sono stati chiamati al voto in totale 16 Comuni dell'Emilia Romagna. Di questi, cinque sono Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti: oltre a Faenza e Cervia, anche Imola (Bo), Comacchio (Fe) e Vignola (Mo). A questi si aggiungono 11 Comuni con popolazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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