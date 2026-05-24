Elezioni amministrative 10 Comuni bresciani al voto | affluenza al 16%

Da bresciatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23 di oggi, l’affluenza alle urne nei 10 Comuni bresciani in voto è del 16%. Le elezioni si svolgono anche domani, 25 maggio, dalle 7 alle 15. Sono in corso le operazioni di voto per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. I cittadini sono chiamati alle urne in questa fase di consultazioni amministrative. Le operazioni si concluderanno domani alle 15.

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Sono 10 i Comuni bresciani  in cui si vota oggi (fino alle 23) e domani, lunedì 25 maggio, (dalle 7 alle 15) per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Si va dai piccolissimi Magasa (104 residenti rilevati dall'Istat al 1° gennaio 2026) e Mura (765) fino ai popolosi Lonato (17.168) e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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