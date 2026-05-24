Alle 20 di oggi, 208.500 elettori in Emilia-Romagna hanno votato per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. La partecipazione si svolge in due giorni, con i cittadini chiamati alle urne sia oggi che domani. Le operazioni di voto sono in corso in tutti i Comuni della regione. I dati sono aggiornati in tempo reale e riguardano l’intera giornata di oggi.

Bologna, 24 maggio 2026 – Sono 208.500 gli elettori in Emilia-Romagna che oggi e domani sono chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio del loro Comune di residenza. Il fattore affluenza è determinante: l’ Emilia-Romagna è, per tradizione, una terra in cui il dato è sempre più alto rispetto alla media nazionale. Qui di seguito seguiremo in diretta le rilevazioni delle 12, che sta per essere reso noto, delle 19 e del 23 di domenica 24 e il dato definitivo alla chiusura dei seggi, alle 15 dei lunedì 25. I dati sono quelli di Eligendo. Nella tornata del 2022, l'affluenza definitiva in regione fu del 52,53%. Questo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza in diretta alle elezioni comunali in Emilia-Romagna 2026: al voto 208mila elettori

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