A Fuipiano Valle Imagna, Mezzoldo e Valleve i sindaci sono stati confermati. L’affluenza alle urne si attesta al 45,59% e si vota fino alle 15 di lunedì. Oggi, secondo giorno di elezioni amministrative in 14 Comuni bergamaschi. In tre di questi, il nuovo sindaco è già praticamente deciso, con le rispettive candidature confermate. Le urne rimangono aperte fino a questo pomeriggio.

Oggi, lunedì 25 maggio, è il secondo e ultimo giorno di voto per le elezioni amministrative 2026. Quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne e, in tre casi – Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna – il nuovo sindaco è già praticamente deciso. Nei tre piccoli borghi montani, infatti, era presente un solo candidato e per rendere valida l’elezione era sufficiente il raggiungimento del quorum del 40%, superato già alle 19 di domenica. Per l’ufficialità sarà necessario attendere lo spoglio – i candidati dovranno comunque ottenere almeno il 50% dei voti validi – ma Gianfranco Lazzarini a Valleve (affluenza alle 19 del 47,79%), Stefania Siviero a Mezzoldo (48,70%) e Luigi Elena a Fuipiano Valle Imagna (40,34%) si avviano con ogni probabilità a diventare i nuovi sindaci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum, affluenza boom: 52,6%. Si vota fino alle 15 di lunedì - Le mappe interattive

Domenica referendaria al via: si vota fino alle 23. Seggi aperti anche lunedì fino alle 15Domenica si sono aperti i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, con orario dalle 7 alle 23.

Si parla di: Sindaci confermati a Fuipiano, Mezzoldo e Valleve. Affluenza al 45,59%, si vota fino alle 15 di lunedì; Elezioni in 14 Comuni bergamaschi: a Fuipiano, Mezzoldo e Valleve si sfida il quorum.