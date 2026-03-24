Amministrative in Sicilia si vota il 24 e 25 maggio | in provincia di Palermo 16 i comuni alle urne

Ieri è stato pubblicato il decreto con l'elenco definitivo degli enti locali, in tutta la Sicilia sono 71. Tra quelli chiamati al rinnovo di sindaco e Consiglio ci sono Carini, Termini Imerese e Villabate. Eventuali ballottaggi domenica 7 e lunedì 8 giugno I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Ieri è stato pubblicato il decreto con l'elenco definitivo degli enti locali chiamati alle urne che in tutto sono 71. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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