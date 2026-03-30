Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026. Sono chiamati alle urne i cittadini dei due Comuni per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Le consultazioni rappresentano un momento di decisione per le rispettive amministrazioni locali, con le urne aperte in entrambe le città nel finale di primavera.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore. Lunedì 30 marzo - Iniziativa promossa dal Gruppo Consiliare di “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra di Arezzo al Centro Sociale “Colle del Pionta”. Sarà l’occasione per un confronto con rappresentanti di associazioni e comitati che in questi anni hanno rappresentato istanze di cambiamento e di partecipazione nella città di Arezzo. Sarà l’occasione per indicare le priorità programmatiche per una alternativa nella città. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Elezioni ad Arezzo e Lucignano: il taccuino elettorale

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