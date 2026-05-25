Elezioni comunali si vota fino alle 15 di lunedì Poi la diretta dello spoglio

Alle 15 di lunedì 25 maggio si chiudono i seggi delle elezioni comunali 2026. In provincia di Bergamo, oltre 36 mila cittadini di 14 Comuni sono chiamati a votare per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Dopo la chiusura delle urne, sarà avviato lo spoglio dei voti e verrà trasmessa una diretta per seguire i risultati. Le elezioni riguardano la scelta del nuovo sindaco e dei consigli comunali.

Alle 15 di lunedì 25 maggio si chiuderanno i seggi delle elezioni amministrative 2026. Oltre 36 mila bergamaschi, in 14 Comuni della provincia, sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Già nel pomeriggio lo spoglio e i verdetti. La diretta. ore 12 – In tre casi – Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna – il nuovo sindaco è già praticamente deciso. Nei tre piccoli borghi montani era presente un solo candidato e per rendere valida l’elezione era sufficiente il raggiungimento del quorum del 40%, superato già alle 19 di domenica.Per l’ufficialità bisognerà attendere lo spoglio (i candidati dovranno comunque ottenere almeno il 50% dei voti validi, ndr), ma Gianfranco Lazzarini a Valleve, Stefania Siviero a Mezzoldo, e Luigi Elena a Fuipiano (40,34%) si avviano a diventare i nuovi sindaci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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