Carlo & Giorgio corrono alle prossime elezioni comunali di Venezia | VIDEO

Sabato mattina, un noto duo comico ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alle prossime elezioni comunali di Venezia attraverso un video pubblicato sui social e sui canali online. La loro candidatura rappresenta l’ottavo candidato alla carica di sindaco della città. Nel messaggio, hanno presentato alcuni aspetti del programma elettorale, senza ulteriori dettagli pubblicamente rivelati. La loro scelta ha suscitato attenzione tra gli osservatori locali.

Arriva l’ottavo candidato a sindaco di Venezia. A dire il vero si tratta di due candidati in uno. Sabato mattina Carlo & Giorgio, celebre duo comico, con un video pubblicato sui canali web e social annunciano la decisione e anticipano alcuni punti del loro programma elettorale.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Marcianise, Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunaliIeri sera, presso la sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è tenuta una riunione operativa alla presenza della dirigenza... Votate al referendum pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioniNon sono né stupito, né stranito dal fatto che molti sinceri garantisti, pur favorevoli in via di principio alla separazione delle carriere dei...