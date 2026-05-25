Elezioni Ida Cuffaro in vantaggio a Raffadali | Sensazioni positive ma non canto vittoria

Alle prime proiezioni delle elezioni a Raffadali, la candidata di Forza Italia è in testa con un margine significativo rispetto alle rivali del Partito Democratico e di una lista civica. La candidata ha dichiarato di sentirsi positiva, ma di mantenere cautela, sottolineando che è ancora presto per esultare. Lo scrutinio è in corso e i risultati ufficiali non sono ancora stati comunicati.

"È troppo presto per esultare, resto cauta". Ida Cuffaro commenta così le prime battute dello scrutinio che la vedono in netto vantaggio sulla candidata del Partito democratico Sabrina Mangione, seconda, e su Francesco Milisenda della lista civica "Raffadali rinasce". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ida Cuffaro candidata a sindaca di Raffadali: "Unstoppable, c’è tutto il cuore"Ida Cuffaro, candidata alla carica di sindaca di Raffadali, è membro della Democrazia cristiana.

Raffadali, Ida Cuffaro denuncia: "Il mio manifesto sulla panchina rossa, gesto che fa rabbrividire"A Raffadali si sono diffuse polemiche dopo che una candidata a sindaco ha affisso un manifesto elettorale sulla panchina rossa, simbolo contro la...

Temi più discussi: Fitto (zio) e Cuffaro (nipote) e poi figli, padri e mogli: la carica dei parenti in lista alle Comunali 2026; La corsa alla fascia tricolore: le priorità del candidato sindaco di Raffadali Sabrina Mangione; Il voto di domenica e lunedì: istruzioni per l’uso; Nichi Vendola ad Agrigento e Raffadali: doppio comizio per il presidente nazionale di Sinistra italiana.

Il suo manifesto elettorale sulla panchina rossa dei femminicidi, la denuncia di Ida Cuffaro palermo.repubblica.it/politica/2026/… x.com

Cuffaro per sempre: la nipote di Totò si candida a sindacaLa dinastia Cuffaro a Raffadali continuerà nel nome di Ida. Radici forti, idee nuove. È lo slogan usato da Ida Cuffaro nell’annunciare la candidatura a sindaca nella roccaforte della famiglia, in ... ilfattoquotidiano.it

La corsa alla fascia tricolore: le priorità del candidato sindaco di Raffadali Ida CuffaroAgrigentoNotizie ha incontrato gli aspiranti amministratori e ha rivolto a loro cinque domande. Quotidianamente, seguendo l’ordine alfabetico, proporremo le loro risposte ... agrigentonotizie.it