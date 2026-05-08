Raffadali Ida Cuffaro denuncia | Il mio manifesto sulla panchina rossa gesto che fa rabbrividire

A Raffadali si sono diffuse polemiche dopo che una candidata a sindaco ha affisso un manifesto elettorale sulla panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne, collocata in piazza. La candidata ha dichiarato che il gesto le fa rabbrividire, mentre alcuni residenti hanno espresso disapprovazione per l’atto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità e sollevato discussioni sulla gestione delle campagne elettorali.

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Polemiche a Raffadali per un manifesto elettorale di Ida Cuffaro, candidata a sindaco, appeso alla panchina rossa contro la violenza sulle donne installata in piazza. Un episodio che si inserisce in una campagna elettorale sempre più tesa, segnata dagli attacchi sul cognome della candidata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ida Cuffaro candidata a sindaca di Raffadali: "Unstoppable, c’è tutto il cuore"Laureata in Giurisprudenza, madre di due figli e assistente al Centro per l’impiego, rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note... Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il gesto social che fa sognare i fan di Uomini e DonneDopo anni di tira e molla, Ida Platano torna a interagire sui social con Riccardo Guarnieri. Altri aggiornamenti Raffadali, Ida Cuffaro denuncia: Il mio manifesto sulla panchina rossa, gesto che fa rabbrividireLa candidata sindaca annuncia azione legale contro ignoti: In linea con gli attacchi delle ultime settimane contro me e la mia famiglia ... agrigentonotizie.it Il manifesto elettorale di Ida Cuffaro su una panchina rossa a Raffadali, la candidata sindaco: «Il significato fa rabbrividire»Un manifesto elettorale della candidata a sindaco di Raffadali Ida Cuffaro, è stato posizionato su una «panchina rossa», simbolo delle vittime dei ... agrigento.gds.it