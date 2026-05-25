Altri dati da Lecco

Nel seggio 41Boscagli ha ottenuto 255 voti, seguito da Gattinoni con 234, Fumagalli con 24, Colombo con 9 e Losi con 7. Al seggio 2, Boscagli ha raggiunto 383 preferenze, Gattinoni 218, Fumagalli 52, Losi 11 e Colombo 5. Al seggio 42, Boscagli ha totalizzato 177 voti, mentre Gattinoni ne ha avuti 142. I dati sono ancora in aggiornamento.

Arrivano altri dati dalle sezioni di Lecco, raccolti all'interno della sede del centrosinistra:Seggio 41Boscagli: 255Gattinoni: 234Fumagalli: 24Colombo: 9Losi: 7Seggio 2Boscagli: 383Gattinoni: 218Fumagalli: 52Losi: 11Colombo: 5Seggio 42Boscagli: 177Gattinoni: 142(In aggiornamento)Seggio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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