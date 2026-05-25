Elezioni Gianfranco De Massis confermato sindaco di Elice

Da ilpescara.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianfranco De Massis è stato riconfermato sindaco di Elice per un quarto mandato. Ha ottenuto 822 voti, che rappresentano il 76,04% delle preferenze espresse. Inizialmente in carica dal 2010, si è presentato con la lista 'Capacità e onestà'. La sua vittoria è stata confermata con un’ampia maggioranza. La consultazione elettorale si è svolta senza segnalazioni di irregolarità.

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Gianfranco De Massis confermato sindaco di Elice per il quarto mandato. In carica dal 2010, candidato con la lista 'Capacità e onestà', ha ottenuto 822 voti, pari al 76,04%. Lo sfidante Giovanni Ciavattella, lista 'Fiducia e futuro per Elice', si è fermato al 23,96% (259 voti).Abbonati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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