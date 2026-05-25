Elezioni Gianfranco De Massis confermato sindaco di Elice

Notizia in breve

Gianfranco De Massis è stato riconfermato sindaco di Elice per un quarto mandato. Ha ottenuto 822 voti, che rappresentano il 76,04% delle preferenze espresse. Inizialmente in carica dal 2010, si è presentato con la lista 'Capacità e onestà'. La sua vittoria è stata confermata con un’ampia maggioranza. La consultazione elettorale si è svolta senza segnalazioni di irregolarità.